Asta dei Bot settembre 2024 | dettagli dell’emissione

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’Bot di, prevista per l’11 del mese, rappresenta un’opportunità interessante per investitori istituzionali e privati alla ricerca di rendimenti relativamente sicuri in un contesto economico ancora incerto. Il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) metterà all’titoli a 12 mesi con un importo massimo previsto di 7,5 miliardi di euro, un’emissione che suscita particolare attenzione per via dei rendimenti attesi. Le caratteristicheI Bot (Buoni ordinari del tesoro) sono titoli di Stato a breve termine, tipicamente utilizzati dal Governo italiano per la gestione del debito pubblico. I titoli inl’11avranno una durata di 12 mesi, con scadenza nel2025. Si tratta di un’emissione particolarmente seguita poiché i rendimenti sui Bot annuali stanno mostrando una crescita significativa negli ultimi mesi.