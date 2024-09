Arriva la grande novità Apple | nasce l’iPhone con l’IA integrata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Questa innovazione segna un passo importante per la Casa di Cupertino, che punta a rilanciare le vendite dei suoi dispositivi con queste nuove funzionalità avanzateha recentemente lanciato la nuova gamma di iPhone 16, i primi a integrare un sistema di intelligenza artificiale generativa. Tra leprincipali, gli utenti possono ora porre a Siri domande più complesse, come trovare una foto nei propri album descrivendola vocalmente, inoltresarà in grado di suggerire risposte alle e-mail e di creare immagini. Unain arrivo per la– Cityrumors.it – L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività grazie all’applicazione di un’intera famiglia di algoritmi.