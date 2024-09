Antonio Bellocco ucciso da 11 coltellate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Con una ventina di, di cui 11 letali, il capo ultrà Andrea Beretta ha colpito lo scorso mercoledì mattina nella Smartfuori la palestra Testudo, a Cernusco sul Naviglio. È quanto emerge dall'esito preliminare dell'autopsia che si è svolta oggi all'istituto di medicina legale di Milano. I fendenti mortali sono stati 6 al petto e 5 al collo. Sul cadavere non sono state trovate ferite da arma da fuoco confermando che l'unico proiettile esploso dalla Berretta 9x21 ha colpito il capo ultrà dell'Inter, accusato di omicidio. Nei prossimi giorni i pm della dda Paolo Storari e Sara Ombra rilasceranno il nulla osta per la restituzione del corpo diai familiari. I funerali dovrebbero essere celebrati nel paese di origine del 36enne a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.