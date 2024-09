Vuelta a España 2024 Primoz Roglic | Pazzesche le quattro vittorie ma non sono mai abbastanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)entra nella storia della. Dopo Roberto Heras anche lo sloveno è riuscito a conquistare per benvolte il Grande Giro iberico,nel giro di sei anni, un vero e proprio capolavoro per il fenomeno della RedBull Bora-hansgrohe. Le sue parole dopo il successo: “È un primato che fa piacere Oggi volevo chiudere in bellezza. È stata dura, ma è andato tutto bene efelice di come sia finita. Ero a conoscenza della prestazione di Stefan Küng, tutti sappiamo quanto sia forte in questo tipo di prove, così pianeggianti. Nonostante questo, mimotivato per provare a vincere, anche perché se non l’avessi fatto, sarebbe stata ancora più dura”. Aggiunge: “Io ho spinto fino alla fine. E devo fare i complimenti a Stefan, ha fatto davvero un grade lavoro. Dal mio punto di vista, in questo momentocontentissimo. Non ho parole.