Vorrei riposare una notte con te Guerrino vita da confinato a Malta L’armistizio apre le porte a un incubo

(Di domenica 8 settembre 2024) "Poter fare un volo ealmeno unaal tuo fianco e prendere qualche pedata di Annamaria dall’altro". Quanta tenerezza e nostalgia nelle parole cheNati annota nel Diario "Figli bastardi dell’antica Roma", in cui racconta i suoi giorni tra il 1943 e il 1944. Un quotidiano familiare semplice e affettuoso, una dolce intimità, un desiderio di pace e serenità, vicinanza fisica alla sua famiglia. La sua Fly (così chiama Fedora, sua moglie) e la piccola Annamaria gli mancano sempre più in quei giorniin attesa di rientrare in Italia.Nati (fiorentino, classe 1910), durante la seconda guerra mondiale è un sottufficiale della Marina italiana di stanza a Taranto, ma all’annuncio del, le clausole prevedono la consegna delle navi italiane nei porti inglesi per impedire che i tedeschi se ne approprino.