Voci Belletti ed Evangelisti valutano la gara tra luci e ombre

(Di domenica 8 settembre 2024) "Complimenti alla Virtus che nell’arco dei 40’ ha meritato di vincere questo scrimmage". Inizia così l’analisi post-partita del derby-amichevole di precampionato del coach gialloverde Michele. Che poi entra nello specifico. "I primi due quarti abbiamo avuto un buon approccio difensivo contrariamente a quanto era successo a Prato - ha sottolineato -. Ma non abbiamo mai completato la nostra difesa con i tagliafuori a rimbalzo. Nel secondo tempo siamo calati difensivamente e questo non ce lo possiamo permettere. Mi fa piacere che ci siano state delle belle reazioni ai break della Virtus ma ci sono degli aspetti su cui bisogna lavorare in settimana, tra cui la difesa nei pock’n roll e nell’uno contro uno". "Siamo a metà della preparazione - ha proseguito-.