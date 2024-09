Vietri sul Mare chiede il marchio Igp per la sua ceramica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Depositare un disciplinare per tutelare l’antica produzionevietrese e costituire un comitato promotore per l’avvio delle procedure per il deposito delIgp (Indicazione geografica protetta): è quello che si appresta a fare l’amministrazione comunale disul, che – su iniziativa dell’assessore allaDaniele Benincasa – per martedì prossimo ha convocato per un incontro tutti i ceramisti vietresi. L’occasione è appunto il riconoscimento “Indicazioni Geografiche” che il ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Unione Europea intendono riconoscere per le attività imprenditoriali di artigianato e cheper i prodotti ceramici.