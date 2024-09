US Open 2024 Aryna Sabalenka trionfa per la prima volta | battuta Pegula in un match da montagne russe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo due titoli all’Australian, arriva il terzo titolo Slam della carriera diche continua a essere la dominatrice del cemento. La bielorussa vince lo USbattendo in finale Jessicacon il punteggio di 7-5 7-5 tra alti e bassi, in unsicuramente non all’insegna della continuità. Nel primo set colei che approccia meglio il: la statunitense muove bene la palla, riesce a difendersi e a spostare, quindi si prende subito il break di vantaggio andando avanti 2-1. La gloria dura poco per la statunitense: la numero 2 del mondo velocemente comincia a coprirla di bordate a destra e a sinistra, accompagnate anche da qualche interessante smorzata e discesa a rete. Velocemente quindisi porta sul 5-2, ma qui c’è un black-out: tre giochi pieni di errori riportano la tennista di Buffalo sul 5-5.