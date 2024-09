Un primo caso di influenza aviaria senza contatto con animali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024)diconmalati è stato segnalato in Missouri. Lo ha annunciato il Cdc, l’istituo Usa, secondo quanto riportato dalla Cnn “È il 14esimoumano di H5 negli Stati Uniti nel 2024 e il primoun’esposizione admalati o infetti”, ha affermato il Center for Disease control in una nota La persona, con condizioni mediche preesistenti, è stata ricoverata il 22 agosto. Il CDC rassicura che il rischio di diffusione del virus tra la popolazione rimane basso: “È il 14esimoumano di H5 negli Stati Uniti nel 2024 e il primoun’esposizione admalati o infetti”, si legge in una nota. Nel frattempo, l’H5N1 ha raggiunto anche l’Antartide, probabilmente trasportata da uccelli migratori provenienti dal Sud America.