Un pozzo in Africa per ricordare Emanuele

(Di domenica 8 settembre 2024) IldiMosca. Il quattordicesimodi acqua potabile è stato realizzato dall’associazione Amiciper in Burkina Faso con il contributo della famiglia del 21enne di Tolentino, morto nel 2022 in un incidente stradale a San Ginesio. "L’acqua è il simbolo della vita che continua – esordisce la presidente di Amiciper, Fabiola Caporalini –, è fonte di vita. Per questo abbiamo pensato a. Conosciamo da tempo la sua famiglia, fa parte del giro di amicizie dei nostri associati. Avendo alcune risorse ferme, l’idea è stata quella di realizzare un’altra struttura e di coinvolgere i suoi cari. Per la costruzione ci siamo affidati a Charles Ouedraogo, sacerdote camilliano direttore amministrativo dell’ospedale di Nanoro, con cui collaboriamo dal 2013.