Schianto in moto contro auto | grave 20enne

(Di domenica 8 settembre 2024) Rimini, 8 settembre 2024 –incidente ieri a San Marino, nella zona di Serravalle, dove un ragazzo inè finitoun’. Loè avvenuto verso le 18 in via Rancaglia davanti al parcheggio del Multieventi. Sul posto sono accorsi i sanitari e la polizia civile, che sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ad avere la peggio è stato il giovane in, un ventenne riminese portato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Il ragazzo ha riportato varie fratture, ieri sera è stato operato al femore, è ancora ricoverato in medicina d’urgenza, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Subito dopo l’incidente una gran folla si è radunata in strada: al Multieventi era in corso in quel momento il Bunta's car meeting, raduno digiapponesi. Alcuni spettatori sono stati sentiti dalla polizia civile come testimoni.