Quattro concerti Residart Poi anche il tributo ad Hans Zimmer

(Di domenica 8 settembre 2024) Prosegue con un doppio appuntamento oggi il Festival Pergolesi Spontini di Jesi. Si inizia stamattina alle 11 al giardino di Villa Honorati con il quartetto Aestus per il primo dei" con giovani ensemble da camera, ospiti del Festival grazie a "", la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e a Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi. Info e biglietti (posto unico 5 euro, ridotto under 6: 0,50): 0731206888. Si proseguirà poi alle 21 (ingresso libero) al Teatro Pergolesi con il concerto "ad. Viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca degli echi della Terra", con la direzione e arrangiamenti Stefano Campolucci, testi a cura di Sergio Cardinali. In scena l’Orchestra della scuola musicale G.B.