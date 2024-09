Palazzi da recuperare Quanti edifici in cerca d’autore Ma mancano i progetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Potrebbero essere scrigno di nuove opportunità per la città invece, purtroppo, lo stato di immobilità in cui si trovano alcunidel centro compromette ulteriormente il futuro recupero di queste storiche testimonianze. Per citarne alcuni, partiamo dall’angolo di via Guerrini e Guidone con piazza dei Caduti per la libertà dove vediamo la Casa Littoria. Costruita nel 1938 da Emanuele Mongiovi a caratterizzare il nuovo foro della Ravenna fascista, è stata privata della alta torre in travertino durante la seconda guerra mondiale. Il vastoo, dopo l’uso originario, nel dopoguerra è diventato sede di uffici pubblici fino al 2017, anno in cui è stato svuotato da catasto e conservatoria per lavori di messa in sicurezza mai terminati.