Pagelle Vuelta a España 2024 | finalmente Kung nei grandi giri Roglic sempre al top Bene Cattaneo e Baroncini

(Di domenica 8 settembre 2024)VENTUNESIMA TAPPAStefan, voto 10:è arrivata la vittoria più prestigiosa (aveva già trionfato agli Europei, ma mai in un Grande Giro) per l’elvetico. Con la maglia di campione nazionale domina in lungo e in largo la cronometro di Madrid: gli avversari sono lontanissimi, la sua media a 55.755 km/h è devastante. Occhio sia nella manifestazione continentale, ma anche ai Mondiali all’uomo della Groupama – FDJ. Primoz, voto 8: è il voto per la cronometro, ovviamente, non per la, che merita un dieci e lode. Trova il poker di successi in classifica generale lo sloveno che oggi in Maglia Rossa prova ad esaltarsi, nella disciplina nella quale è stato oro a Tokyo, ma deve accontentarsi della piazza d’onore.