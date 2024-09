Milan quanto ti manca Tonali|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-07 21:00:00 Calciomercato.com riportasegue: Bentornato, Sandro Tonali. E’ il primo pensiero, spontaneo, che ci viene da esprimere nel rivedere in campo, con la maglia della nostra Nazionale, il centrocampista del Newcastle. E vederlo su questi livelli, un anno dopo i traumatici fatti dell’ottobre 2023 e la squalifica, è la notizia più bella arrivata dalla grande notte dell’Italia al Parco dei Principi di Parigi. Dominatore totale in mezzo campo, abbiamo rivisto quello stesso leader carismatico e tecnico che avevamo ammirato anche e soprattutto nelle ultime due stagioni al. Unche, non da oggi, si interroga sull’assenza nella propria squadra di un calciatore che sappia incarnare quello spirito, quel DNA tipicamente rossonero ma, guardandola da un lato squisitamente tattico, sappia essere esempio e guida per i suoi compagni.