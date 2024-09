Maltempo a Monza allagamenti e centro storico a rischio | oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 Settembre 2024 – Squadre di tutto il Comando deideldie Brianza sono impegnate a fronteggiare questa nuova ondata diche sta interessando la provincia. Al momento sono già stati effettuati30di soccorso tecnico urgente, soprattutto prosciugamenti di scantinati e box. Sotto stretta osservazione il fiume Lambro, che in alcuni punti è al limite dall'esondazione. Anche la Protezione civile è scesa in campo nella zona a ridosso delin via Villa e Aliprandi dove le acque sono salite quasi al limite del ponte. Si teme per la ripresa delle precipitazioni prevista per le ore serali.