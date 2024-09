Jannik Sinner sorprende | In finale si è visto che posso migliorare Gli AO erano un sollievo gli US Open…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)si è recato nello studio di Supertennis pochi minuti dopo aver vinto gli US Open, tra l’altro portando il trofeo originale (non la riproduzione che riceverà a casa), e ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questa grandissima vittoria, soffermandosi sul momento difficile che ha preceduto la cavalcata a Flushing Meadows: “C’è tutta la gente vicino a me che mi conosce come persona e so come ha reagito, c’è il mio team che mi conosce quasi meglio dei miei genitori. Sappiamo cheancoracome si èincon il servizio e alcune scelte che potevo fare meglio: sono cose che ti fanno diventare“. Il numero 1 del mondo ha spiegato la chiave tattica dell’incontro: “Secondo me ho vinto la partita partendo forte e facendogli capire che se faceva la palla corta andavo lì, poi ho cambiato qualcosina dal punto di vista tattico.