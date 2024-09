Israele-Italia Calafiori ‘inguaia’ Bastoni? La scelta sui 3 dell’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Domani sera, seconda partita di Nations League per gli azzurri. Spalletti potrebbe cambiare qualcosa. Occhio alla situazione legata ae agli altri due. LA SITUAZIONE – Dopo aver conquistato la Bastiglia, per l’ora c’è la tappa Budapest. Qui domani sera, la Nazionale di Luciano Spalletti giocherà contro, che all’esordio ha perso contro il Belgio con lo stesso risultato che gli azzurri hanno dato alla Francia: ossia 3-1. In vista del match, valido per la seconda giornata di Nations League, il CT Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa dando spazio al resto della squadra che non ha giocato contro i transalpini. Occhio ad Alessandro