Haider Ackermann ci stupirà ancora da Tom Ford? Noi pensiamo di sì

(Di domenica 8 settembre 2024) Per tutti i fan dila notizia della sua nomina a direttore creativo di Tomè una ventata di aria fresca. Lo è davvero in un periodo di grandi incertezze, soprattutto da un punto di vista creativo. Perciò, che un grande designer cometorni finalmente alla guida di un famoso brand non è soltanto una decisione molto saggia, ma soprattutto l'attribuzione di una carica più che meritata. Il creativo di origine colombiana, infatti, è in pausa dal 2019 con il suo marchio omonimo, mentre precedentemente era stato alla guida di Berluti (dopo Alessandro Sartori e prima di Kris Van Assche) dal 2016 al 2018.