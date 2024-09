Fritz ha impiegato sette anni per essere in top 20 ora può porre fine a due decenni di attesa Usa Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Tayloraffronterà questa sera alle 20 (ora italiana) Jk Sinner nella finale degli Us Open 2024.vuolea duedi mancati trofei dei tennisti americani Ildescrive l’ascesa del tennista americano, figlio d’arte: Taylorpuòil primo americano a vincere un titolo in singolare slam dal 2003, ma dovrà vedersela col numero 1 al mondo. Dopo il trionfo di Andy Roddick sembrava stesse cominciando un gran momento per il tennis statunitense, ma in realtà l’Us Open del 2003 ha segnato una bruscadel dominio americano in questo sport.tenterà così dia duedi mancati trofei. In un certo senso, sembra sia stato il destino a portarlo ad affrontare questo momento: è figlio dell’ex tennista Kathy May, in top 10 nel ranking, e anche suo padre e suo zio giocavano professionalmente.