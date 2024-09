Estate rientro tra disturbi intestinali e chili in più | ecco cosa fare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 8 settembre 2024)trae queiin più,L’è un periodo dell’anno atteso da molti per il relax e il divertimento che promette. Tuttavia, aldalle vacanze, non sono pochi coloro che si trovano ai conti con alcuni spiacevoli effetti collaterali:e un aumento di peso. Gli specialisti dell’Aigo offrono preziosi consigli per affrontare questi problemi.-Ansa-Notizie.comMeteorismo, distensione addominale, digestione lenta, dolori addominali, stipsi, diarrea e reflusso gastro-esofageo sono solo alcuni deiche possono manifestarsi al ritorno dalle vacanze. Queste condizioni possono essere causate da diversi fattori come lo stress, una regolazione alterata del transito intestinale o l’esposizione a agenti esterni infettivi o tossici.