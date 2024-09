Elly Schlein chiude la Festa dell’Unità | Pd partito plurale stringere una alleanza con chi non vota

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Una “piattaforma condivisa per governare” e misurarsi “non sui nomi, ma sulle cose da fare”. La segretaria del Pdlo dice nel comizio di chiusura delladi Reggio Emilia nel giorno in cui a Roma, alladel Fatto Quotidiano, il presidente del M5s Giuseppe Conte, ribadisce il suo no a una collaborazione con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, definendolo “una presenza inquinante”. L’ipotesi di un’apertura da parte dei dem al ritorno dell’ex segretario e ex premier è materia di discussione da giorni, soprattutto da quando laè apparsa tentennante sull’argomento. E sempre alladel Fatto Quotidiano l’ex segretario, sabato, Pierluigi Bersani, l’ha messa in guardia chiedendo se il Pd “è vaccinato dal renzismo”. “Il Pd è un, nato da diverse culture politiche, tutte importanti, di tutte siamo orgogliosi.