Dossieraggio quelle strane mail inviate da Laudati per cercare aiuto

(Di domenica 8 settembre 2024) Quelladi Antonioinviata ai potenti in pieno scandalo. È rimasta lettera morta la nota con la quale il sostituto procuratore, indagato con Pasquale Striano per i presunti dossier forniti ai giornalisti, ha cercato di difendersi dal ritratto dello spione delineato dagli atti della Procura di Perugia. Che ora, proprio a causa di quella frenetica attività tesa a trovare la sponda tra politici, magistrati e alti funzionari, ha ravvisato nei confronti diil pericolo di inquinamento delle prove, in quanto l'indagato «comincia a difendersi "sotto traccia", mandando la sua versione difensiva ai vari colleghi e a soggetti che rivestono ruoli istituzionali all'interno del governo, ministri ed altri», scrive il procuratore Raffaele Cantone nella richiesta di custodia cautelare.