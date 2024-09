Controlli a Roma | sanzionati giovani per droga avviata espulsione di cittadino straniero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Quattrosegnalati per possesso di hashish e marijuana,irregolare espulso Nel corso delle attività di controllo a, i Carabinieri hanno sanzionato e segnalato alla Prefettura quattrotrovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, destinate all’uso personale. Le verifiche, parte di un’operazione di monitoraggio del territorio, hanno portato anche all’individuazione di unirregolare, per il quale è stata immediatamentela procedura didal territorio nazionale.