C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA! Jannik Sinner padrone degli US Open è secondo Slam per il n 1 incontrastato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)vince per la primanella propria carriera gli US. Il numero 1 del mondo batte la speranza più grande del tennisStati Uniti da 18 anni a questa parte di portare a casa lodi New York, Taylor Fritz, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5. Per la secondal’altoatesino si porta a casa unonel 2024, e raggiunge in questo senso Guillermo Vilas, che in Eraè stato l’ultimo a vincere i primi duein carriera nello stesso anno. Un pomeriggio newyorkese chenon dimenticherà, e nel quale è stato in grado anche nei momenti meno facili (relativamente pochi) di far ricorso alle sue doti migliori, il tutto di fronte anche a diversi tricolori che si vedono sull’Arthur Ashe Stadium, mai come oggi un catino a stelle e strisce. Ma il vincitore è italiano, ed è al sesto torneo vinto nell’anno.