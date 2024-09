Calcio Pellegrini e Calafiori verso il forfait a Israele-Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (askanews) – Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. In vista della sfida tra, in programma domani alle ore 20.45 a Budapest e valevole per la seconda giornata di Nations League, Lorenzoha riportato un indurimento al flessore accusato durante il primo tempo del match, vinto in rimonta dagli azzurri, contro la Francia a Parigi venerdì sera. Oltre a, sono da monitorare anche le condizioni di Riccardo. Il difensore dell’Arsenal è uscito nel corso della partita contro la Francia dopo un contatto con Dembelé e non era presente nel pullman che nella giornata di ieri, sabato 7 settembre, ha portato gli azzurri di Luciano Spalletti ad allenarsi. Entrambi i giocatori dovrebbero saltare il match di domani con. L'articoloilproviene da Ildenaro.it.