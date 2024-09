Zielinski pronto per Monza-Inter? Le sue parole certificano una realtà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Piotrnon ha ancora fatto il suo esordio con l’in una partita ufficiale. L’incontro con ildi domenica 15 settembre potrebbe essere l’occasione per vederlo calcare i campi di Serie A con la maglia dei nerazzurri. LA SITUAZIONE – Piotrrappresenta uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo dell’. Il calciatore ex Napoli è stato acquistato, a parametro zero, per poter arricchire il centrocampo di un’ulteriore pedina importante sia in patria che in Europa. Definendo, in questo modo, la presenza di tre batterie di potenziali titolari in questa zona del campo. Sostituire Henrikh Mkhitaryan nello scacchiere di Simone Inzaghi non sarà per nulla semplice, ma il polacco ha scelto i nerazzurri con la volontà di misurarsi a livelli molto alti.