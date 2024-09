Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, TRA ANAGNI E FERENTINO, IN DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLASULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA VALLELATA A VIA APRILIANA RESTIAMO SULLA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSOCI SPOSTIAMO SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, NELLE DUE DIREZIONI SULL’AURELIA AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE DELLLA CAPITALE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALEVITERBO DA MERCOLEDÌ 11 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI ESERCIZIO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.