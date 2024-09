Venezia 2024 il penultimo red carpet è soprattutto Made in Italy

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024) Da Nancy Brilli a Maria Grazia Cucinotta: il decimo ereddella Mostra del Cinema dicontinua a proporrele star delin. Penultima serata di redin quel di. Aspettando la cerimonia di premiazione, le celebrità hanno calcato il decimo tappeto rosso per gli ultimi film in concorso come Youth: Homecoming. Crediti: Ansa – VelvetMagNumerose le star nostrane che hanno partecipato al glam del tappeto rosso. Sienna Miller è forse una delle pochissime star internazionali ad aver partecipato alla serata, seppur per la sezione Orizzonti Corti. Reunion inaspettata sul redanche per due star di Beautiful: da un lato Ronn Moss, in compagnia del suo amico a quattro zampe, e dall’altra una raggiante Katherine Kelly Lang. Ridge e Brooke di nuovo insieme, seppur ad un evento glam.