Ucciso in strada a 16 anni Lo strazio dei genitori | | Fallou era amico di tutti Folla di giovani al sit-in

(Di sabato 7 settembre 2024) "Era l’di, il figlio di tutte le mamme, il fratello dii suoi amici". Occhiali neri a coprire le lacrime, mamma Danila è distrutta dal dolore. Suo figlioSall, 16, è statoa coltellate mercoledì sera in via Piave, a Bologna. Ieri pomeriggio, sul luogo dell’omicidio, a ricordare quel "ragazzo buono e d’oro" c’erano: la madre, il papà Mao, la nonna Loredana, tantissimi amici, conoscenti, compagni di classe del Belluzzi che il giovane frequentava e quelli della squadra di football americano dei Doves di cuifaceva parte. A pochi metri da dove il 16enne è stato colpito, tra i civici 4 e 6 di via Piave, il marciapiede è carico di fiori, foto e dediche: "Ciao, fai buon viaggio, ti ricordiamo sempre e solo con un sorriso", si legge in uno dei tanti cartelli.