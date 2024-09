Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione circolazione momento scorrevole sul grande raccordo anulare sulle principali consolari è in pieno svolgimento della manifestazione con corteo partita alle 16 nel quartiere San Basilio di corteo percorrerà via Tiburtina a via del Casale di San Basilio via Morrovalle via Loreto via Fabriano via Fiuminata possibili saget classico fino alle ore 20 lavori su via Canzonieri transito sulla carreggiata da piazza Adriana a Piazza Cavour doppio senso di marcia nella corsia opposta salvo modifiche il termine interventi e per il prossimo 5 di Ottobre dei dettagli di queste date notizie per il sito.luceverde.it della signora ovviamente tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità