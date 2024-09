Sinner | i Carota Boys si ritrovano a Milano per vedere la finale degli US Open contro Fritz

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024), sabato 7 settembre 2024 – Chi segue il tennis ha imparato a conoscerli, assistendo alle imprese di Jannik, l’italiano arrampicatosi fino al numero 1 del mondo.è il nome del gruppo ufficiale di supporter dell’azzurro, che cercano di seguirlo in ogni sua avventura in lungo e in largo nel circuito Atp. Ispirati dal colore dei capelli del loro idolo, sono riconoscibilissimi per i vistosi e buffi costumi a forma diche indossano sugli spalti. Un drappello è presente anche agli US, il torneo statunitense, ultimo appuntamento dello Slam, doveha raggiunto la. Il tennista, dopo la vittoria ai quarti diMedvedev, ha posato per un selfie con quattro “tifosi in arancione”. Uno scatto che gli ha portato fortuna, con la successiva vittoria in semisu Draper.