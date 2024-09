Serie A la classifica degli stipendi | domina l’Inter ed ecco il podio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) Il calciomercato estivo è ormai archiviato e gli allenatori possono dirsi tranquilli, al netto delle solite polemiche legate al fatto che la finestra dei trasferimenti sia ancora aperta durante le prime giornate. In termini economici si possono dunque tirare le somme, valutando quelli che sono gli equilibri fiscali dei vari club. A quanto corrisponde il monte ingaggi delle 20 squadre diA? Di seguito tutti i dettagli. Gli ingaggi inA Sappiamo benissimo come laA non regga il confronto con Premier, Liga e Bundesliga in termini di potere di spesa. Ciò risulta evidente quando si parla di ingaggi. Al netto di addii e arrivi, la situazione sembra generalmente identica, o quasi. Stando ai dati forniti da Calcio e Finanza, infatti, l’aggregatolordi di tutti i calciatori presenti nelle rose del massimo campionato italiano ammonta a 1,06 miliardi di euro.