Retegui brilla nella notte magica dell’Italia | suo l’assist per il goal decisivo di Frattesi contro la Francia

(Di sabato 7 settembre 2024) Il percorsoin Nations League parte con una vittoria di grande prestigio maturata sul palcoscenico del Parco dei Principi, casa dellavice campione del Mondo in carica. Unasemplicemente, scandita da un inizio terribile, con i transalpini passati in vantaggio dopo appena 14 secondi, ma proseguita poi con una prova di grandissimo spessore e qualità da parte della Nazionale di Luciano Spalletti, capace di rimettersi sui binariprima frazione di gioco prima di completare una straordinaria rimontaripresa. I gol di Dimarco,e Raspadori hanno griffato la grande impresa italiana, ma tra i protagonisti assoluti in terra parigina c’è stato anche Mateo. L’attaccante dell’Atalanta è stato schierato dal primo minuto, e come unico riferimento offensivo, nel 3-5-1-1 disegnato dal commissario tecnico italiano.