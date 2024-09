Quanto sono stato str*** | rissa in ascensore con Max Biaggi la confessione di Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) La rivalità in pista tra loro due fu storica, mai messa da parte fino a dopo il ritiro dalle corse.e Maxnon sisopportati mai, in una rivalità che è nata per colpa del Dottore, come quest'ultimo ha ammesso nel podcast ‘Mig Babol'. “Visto quello che è successo, la colpa è stata mia — le parole di—.mi stava antipatico perché un tipo un po' spavaldo. Era il top del motociclismo italiano e ioarrivato e nelle interviste dicevo che non mi stava simpatico. Quindi da lì la nostra rivalità è stata immediata, ma è stata colpa mia”. Di episodi che hanno confermato questa rivalità ce nedue. Il primo a Suzuka nel 1997, poi quello andato in scena l'anno dopo a Motegi.