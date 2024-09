Per un accordo le pressioni andavano fatte su Hamas e i suoi sponsor anziché su Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 7 settembre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di” al giorno: “Non ci sarà alcun riconoscimento della legittimità dell’entità sionista. Qualsiasi cosa sia accaduta alla terra di Palestina in termini di occupazione, costruzione di insediamenti, giudaizzazione o modifica delle sue caratteristiche o falsificazione dei fatti è illegittima. I diritti non decadono mai”.Andrea Minuz “Inspiegabilmente, mentre alcuni degli ostaggi erano ancora in fase di sepoltura, invece di scatenare la sua rabbia controe istatali, la comunità internazionale ha scelto di aumentare la pressione sullo Stato ebraico. Nemmeno neisogni più sfrenati il leader di, Yahya Sinwar, avrebbe potuto immaginare una cosa del genere.