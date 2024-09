Nella piccola capitale del basket anche gli eroi di Atene 2004

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Una parata di campioni olimpici delcaratterizzerà la 38esima edizione del Premio Reverberi, il riconoscimento cestistico italiano più antico e ambito. L’evento che trasformerà Quattro Castelladelè in programma lunedì dalle 19 in piazza Dante. Saranno presenti gli "" della nazionale azzurra che neladconquistarono lo storico argento alle Olimpiadi: annunciati Gianluca Basile, Giacomo Galanda, Matteo Soragna, Denis Marconato, Roberto Chiacig, Nikola Radulovic, Rodolfo Rombaldoni e coach Carlo Recalcati che guidò gli azzurri allo storico traguardo. Tra immagini di repertorio e aneddoti, sarà il modo più bello per festeggiare l’impresa nel ventennale. Cresce intanto tra gli appassionati l’attesa per incontrare i vincitori delle varie categorie degli "Oscar del" decretati dalla giuria tecnica.