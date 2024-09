Missili iraniani a Mosca? Escalation drammatica | lo scenario che spaventa tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) «Il trasferimento dibalisticialla Russia rappresenterebbe un'nel sostegno» di Teheran anella guerra in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, mentre l'Iran nega, definendo «disumana» la fornitura di aiuti militari a entrambe le parti coinvolte nel conflitto. «Abbiamo avvertito dell'intensificarsi del partenariato di sicurezza tra Russia e Iran fin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e siamo allarmati da queste notizie - ha detto Savett in una dichiarazione alla Cnn, poche ore dopo che da Cernobbio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denunciava il ricorso della Russia abalistici in arrivo da Teheran - Noi e i nostri partner abbiamo chiarito sia al G7 che ai vertici della Nato che insieme siamo pronti a produrre conseguenze significative».