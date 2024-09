L’Uomo Gatto di Sarabanda si sposa a San Benedetto del Tronto | Città speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Sandel(Ascoli), 7 settembre 2024 - Gabriele Sbattella, celebre con il nome di Uomo, per essere stato a lungo concorrente di successo della trasmissionenei primi anni del duemila, quando, per 79 puntate fu campione, stamattina ha detto si ad Elena Ciubotariu. Lo ha fatto nella sala consiliare del comune di Sandele il matrimonio è stato celebrato dalla consigliera comunale Elena Piunti, come colonna sonora le note di Your Song di Elton John, brano fortemente amato dalla coppia. “L'incontro con Elena è avvenuto a Roma, nel 2021, in occasione degli Europei di Calcio - ci ha raccontato Gabriele Sbardella - ci siamo semplicemente incrociati dalle parti di piazza del Popolo, dove io mi trovavo in quanto stavo per prendere l'autobus. Qualche ora dopo ci siamo ritrovati vicini, a vedere la partita Francia Germania sul maxi schermo.