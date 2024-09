L' ultimo dramma a Belluno | tute alari un' estate di morte e follia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Potremmo sbagliare per difetto, ma quest'sono morti cinque base jumper, gettandosi nel vuoto con il solo supporto delle loro. L', mercoledì mattina, un inglese di 33 anni (il nome non è stato diffuso), in Valle di San Lucano, a Taibon Agordino, in provincia dinei pressi del Gruppo del Civetta. Era in compagnia di alcuni amici, con i quali, dopo il lancio, avrebbe dovuto incontrarsi nel rifugio Capanna Trieste, ma i compagni, non vedendolo arrivare, hanno chiamato il 118. L'equipaggio dell'elisoccorso, dopo avere visionato i filmati della loro GoPro, ha individuato il luogo dell'impatto a circa 200 metri più in basso dal punto di lancio; ottanta metri più giù, seguendo le tracce di alcuni oggetti appartenuti al jumper, è stato trovato il suo corpo esanime sopra le rocce.