LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Frigo e altri quattro in testa a 40 km dal traguardo gruppo a 1’30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.44 Ripresi Vine e Berthet. 16.43 Vine e Berthet mantengono un margine di soli 20? sul. 16.40viene assorbito dalmaglia rossa. 16.39 Ha perso qualche metro Mattias Skjelmose. Ancor più indietro Carlos Rodriguez. 16.38 Con qualche secondo di troppo rientrano glibig di classifica. 16.36 Azione stranissima in. Cattaneo tira Landa, al quale è incollato Roglic, ma dietro nessuno insegue né la maglia rossa, né lo spagnolo. 16.34 Inizia l’ascesa del Puerto de los Tornos, si staccano Castrillo e Soler. 16.32 Ora è la T-REX Quick Step a fare l’andatura nel. Distacco che si riduce minuto dopo minuto. 16.30 Ripreso Soler, meno di 40 km al. 16.28 Plotone a meno di” dai fuggitivi. 16.25 Sono nuovamente in cinque davanti, c’è sempre Marco