LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa in difficoltà Ineos davanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01ha preso il comando sin dalla partenza e, per ora, sta amministrando con grande autorevolezza. 17.01 Vento molto forte in questo primo lato di poppa, quasi 17 nodi. 17.01 8? di ritardo peral gate 1. 17.00cerca la separazione, ma il distacco sale a 180 metri. 16.49 Virafa la stessa cosa. E’ la prima volta chesi trova veramente inin questaCup. 16.58 Le barche procedono affiancate, maha la posizione interna, dunque alla virata sarà chiaramente in vantaggio. 16.58 Virano insieme le due barche, maè al comando e sembra più veloce in questa prima bolina. 16.57ha vinto la partenza. Entrambe le barche procedono verso il lato sinistro. 16.56 Orava a mettersi sopravento. 16.56 Marcatura totale da parte di. 16.