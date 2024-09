Italia nella storia del tennis | nel 2024 Sinner e Paolini in finale in tutti gli slam

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’delscrive un’altra pagina da record all’interno di un anno senza precedenti. Con la vittoria di Janniksu Drapersemidegli US Open, ilvede almeno unno inin ogni torneo dello: quella che il numero uno al mondo disputerà a Flushing Meadows si somma alla sua prima storica vittoria agli Australian Open, mentre Jasmineha raggiunto l’atto conclusivo al Roland Garros e a Wimbledon. Non è tutto però, perché l’annata straordinaria è condita anche dalle due finali raggiunte in doppio, in Australia e in Francia, da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e da quella nel doppio femminile sempre al Roland Garros di Sara Errani e la stessa. Errani e Vavassori hanno poi portato a casa il primono dellanel doppio misto proprio agli US Open.