Durante esalta De Laurentiis | Chapeau presidente un gran mercato Il Napoli può competere con l’Inter

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) L’esperto di calcio internazionale ha elogiato l’investimento di De, prevedendo una stagione competitiva per il. Nel mondo del calcio, poche cose sono più apprezzate di una valutazione esperta e informata suldei trasferimenti. Sabatino, noto esperto di calcio internazionale, ha recentemente elogiato ildel, Aurelio De, per la sua strategia di. Le dichiarazioni di, rilasciate ai microfoni di Radio Marte, hanno catturato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. “Non possiamo che togliere il cappello davanti a De,” ha esordito. “Molti dicevano che non fosse disposto a spendere, e invece ha dimostrato il contrario con ilche ha condotto.