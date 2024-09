Direttore dell’Accademia | si riparte Capparucci e Gobbi niente quorum

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) I candidati Piergiorgioe Paolonon hanno raggiunto ilper la nomina adi belle arti per il prossimo triennio e così le elezioni saranno ripetute il 12 settembre. Alla prima consultazioneha ottenuto 31 voti mentre 28 sono andati a, tre sono state le schede bianche; hanno diritto al voto i 62 docenti in organico e per essere eletti occorre avere conseguito la maggioranza più uno. Così il secondo turno si terrà giovedì 12 quando dalle 10 alle 16 il corpo docente sarà chiamato a scegliere con una votazione on line chi prenderà il testimone dalla direttrice Rossella Ghezzi, eletta per la prima volta nel 2018 e poi confermata tre anni per il secondo e ultimo mandato.