Detenuto fugge dall’ospedale durante una visita | è pericoloso e armato Potrebbe spostarsi nel sud pontino

(Di sabato 7 settembre 2024) È in corso nella provincia di Caserta la ricerca di Denis Costel Strauneanu, 27 anni, evaso dal carcere di Carinola. Nella giornata di oggi, venerdì 6 settembre, ilera stato accompagnato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca dalla Polizia Penitenziaria per una radiografia. Strauneanu, arrestato a Roma nel 2021, ha approfittato di una finestra del bagno per fuggire e far temporaneamente perdere le sue tracce. Stando ad alcune testimonianze, sarebbe anche riuscito a sottrarre un’arma ad uno degli agenti che lo accompagnavano. Non è escluso chela fuga possa essere arrivato nella vicina provincia di Latina. Intervento delle forze dell’ordine Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per rintracciare il fuggitivo e le ricerche, per ora, si concentrano in tutta la provincia di Caserta.