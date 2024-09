Crosetto alla Festa del Fatto | Nessuno ha mai pensato che l’Ucraina potesse sconfiggere la Russia Solo un folle può pensarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il ministro della Difesa Guido, ospite delladel, ha risposto alle domande di Peter Gomez e Antonio Padellaro, ovviamente si è parlato del conflitto in Ucraina. “Nel momento in cui l’Europa e la Nato fanno una scelta o tu entri con i tuoi alleati e fino in fondo condividi la scelta oppure stai fuori. La scelta convinta fatta dal governo Draghi, con l’appoggio di tutti quelli che lo sostenevano allora e proseguita sal governo Meloni, di stare con la Nato, non aveva alternativa seria. L’aiuto alnon ha mai avuto come fine la sconfitta della. Perchépensava chelao cancellare ladei folli. Era quella di far rimanere liberae arrivare a un tavolo e ripristinare le condizioni di legalità internazionale e rimane quella”.