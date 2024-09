Classifica Louis Vuitton Cup | Luna Rossa conserva una vittoria di margine su Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Va in archivio con un bilancio agrodolce perla penultima giornata di round robin dellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La barca italiana ha ottenuto infatti una preziosasu American Magic per poi subire una dura sconfitta da. Nonostante questo passo falso nello scontro diretto per il primato, ‘Silver Bullet’ resta comunque al comando della graduatoria (6 successi in 7 regate) con 1 punto di vantaggio sui britannici e 2 sugli statunitensi di American Magic. Domani sarà decisivo l’ultimo impegno diPrada Pirelli e, rispettivamente contro Alinghi e Orient Express.