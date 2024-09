Bisoli torna dove ha fatto la storia Di fronte Mignani nuovo profeta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ci sono storie che sembrano scritte per poi essere raccontate. Lo è stata quella dia Cesena. Due promozioni in serie A, un marchio di fabbrica difficilmente ripetibile e un’anima mai andata via da quella Romagna che ha saputo unire in lungo e in largo. Venerdì tornerà lìha costruito il mito e siamo certi, in fondo, proverà a trattenere a fatica la commozione. Stesso sentimento (anche se laha consegnato, purtroppo per lui, ben pochi successi alla bacheca) che certamente proverà Michele, ultimo allenatore dell’era Sghedoni e, forse, ricordato non come avrebbe meritato. Entrambi, stanno provando a riscriverla la. Il Cesena dell’ex tecnico canarino èto in B accompagnato da un entusiasmo incredibile e dalla freschezza di giovani il cui talento è noto in tutta Italia.