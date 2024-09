Atletica Leonardo Fabbri quarto con 2224 nel peso a Zagabria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024)posto per il campione europeo nel getto delnella tappa Gold del Continental Tour. L’azzurro spedisce ila 22,24 sulla pedana croata in una gara vinta dallo statunitense tre volte oro olimpico Ryan Crouser, al successo con 22,93.apre la sua gara con un 20.65 e poi piazza la sua miglior misura al secondo tentativo, prima di un nullo. Nella serie anche 22,18 ale 22,17 al quinto. Era da un paio di mesi (Szekesfehervar 9 luglio) che il fiorentino non chiudeva con più di un lancio “over 22” nella stessa gara. Davanti a lui, oltre a Crouser, anche l’altro statunitense Payton Otterdahl che si è migliorato al quinto tentativo con 22.46, e il giamaicano bronzo olimpico Rajindra Campbell, autore del record nazionale a 22,31. Al nono posto Nick Ponzio con 20.46. Nel pomeriggio di domenica avranno luogo le altre gare del meeting.